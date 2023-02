Un medico su due usa whatsapp coi pazienti. Ma è una giungla con rischio contenziosi

WhatsApp

Firenze, 20 febbraio 2023 – E’ una giungla senza regole. L’uso massiccio della messaggistica istantanea, in particolare sulla piattaforma Whatsapp, sta stravolgendo il rapporto medico-paziente.

Per questo l’Ordine dei medici di Firenze, guidato da Pietro Dattolo, ha organizzato un convegno che ha formalmente aperto una discussione che sarà esportata ai livelli nazionali per arrivare a normare qualcosa che rischia di portare a una deriva: sono stati aperti numerosi contenziosi medico-legali per mancate risposte in situazioni che poi sono degenerate.

Al dibattito hanno preso parte una cinquantina di medici. Al tavolo con Dattolo, erano presenti il sociologo dell’Università di Tor Vergata a Roma, Ivan Cavicchi, l’ex direttore della medicina legale di Lucca e membro della commissione bioetica della Regione, l’ex presidente dell’Ordine dei medici di Firenze Antonio Panti. Mentre Lapo Cecconi ed Ester Macrì hanno presento i dati della ricerca realizzata tra i medici sull’utilizzo della messaggistica.

Si è partiti da questa domanda: la messaggistica cambia il paradigma della medicina. Per arrivare alla risposta che "no, le regole fondamentali nel rapporto medico-paziente restano le stesse", come spiega il professor Cavicchi.

Le facilitazioni della messaggistica istantanea possono essere molte, ma altrettanti i risvolti negativi.

"Mai confondere comunicazione e informazione – spiega Cavicchi – Un messaggio serve per informare ma chi lo raccoglie può interpretarlo a proprio piacimento, con enormi rischi di incomprensioni. Non si può mai prescindere dalla relazione medico-paziente. Un rapporto che non può essere affidato a un messaggio".

Concordi su questa posizione Dattolo e Panti. La pandemia ha incrementato l’uso di app di messaggistica con i pazienti per quasi un medico su due (il 47,6%). Il sondaggio è stato condotto nel 2022 dall’Ordine dei medici tramite un questionario diffuso fra gli iscritti. Su Whatsapp vengono mandate prescrizioni, valutati esami e dati consigli terapeutici.

Oggi otto dottori su dieci hanno un contatto con gli assistiti tramite smartphone, ma per molti tutto questo è diventato un’invasione della propria sfera privata. Poco usata l’email.

Hanno risposto all’indagine 1.541 professionisti di cui 814 uomini e 727 donne, con un’età media di 55 anni.

"La messaggistica tramite cellulare permette di dare in tanti casi risposte rapide e tempestive ai pazienti, sciogliendo dubbi e timori, andando incontro alle esigenze più varie", dice Pietro Dattolo.

"E’ importante, tuttavia, non perdere di vista il confronto umano, di persona, che resta il centro di questa professione. Occorre anche porre attenzione al tema della privacy e restare aggiornati sulle nuove opportunità di comunicazione che si presenteranno nei prossimi anni per essere sempre al fianco della popolazione e nei loro bisogni di cura".