Un marzo di cantieri in paese Modifiche per sosta e viabilità

Lavori in corso sulle strade di Impruneta. Fino a fine mese, in via Ponte a Iozzi tra via Guido Rossa e via di Lanciola, senso unico alternato con semaforo e divieto di sosta. Per lavori alla rete idrica, sempre fino al 31 marzo in via Cassia nel tratto tra via di Colleramole e il civico 74, senso unico alternato con semaforo, limite a 30 Kmh e divieto di sosta. Durerà ancora per tutto il mese il cantiere Publiacqua in via Cassia interna fino al parcheggio dei Bottai: doppio senso di circolazione. Sempre per lavori idrici, ma fino a domani, il tratto di via della Fonte al civico 10 è chiuso al traffico. Fino a venerdì per ripristino della pavimentazione stradale, senso unico alternato sulla Chiantigiana per Val di Greve per un tratto di circa 2 chilometri. Dal 13 al 17 marzo operai di Publiacqua al lavoro su via Salvemini: restringimento e divieto di parcheggio.