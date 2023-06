Un magnolia per la piccola Luna "Una parte di lei sarà sempre qui"

Una magnolia in ricordo di Luna, la bimba di Lastra a Signa scomparsa a novembre, dopo un periodo di malattia, a pochi mesi dall’ottavo compleanno. L’albero è stato piantato nei giardini pubblici di via Togliatti, dove la piccola amava giocare. "Lo abbiamo posizionato fra le altalene e i pini – hanno spiegato i genitori Elena Cinelli e Sauro Baldanzini – dove i bimbi corrono e si divertono. Per lei la vita era gioia e gioco: ci ha insegnato che, proprio attraverso la leggerezza, si può arrivare ad avere energia vitale, consapevolezza e luce". Alla cerimonia, insieme ai genitori, alla sorella e a tanti amici e parenti, ha partecipato anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Angela Bagni. "Ringraziamo il Comune – hanno detto ancora i genitori – che ci ha permesso di realizzare questo nostro desiderio, di ricordare Luna con una pianta che amava molto". La bimba se n’è andata dopo una lunga battaglia, prima contro un retinoblastoma e poi contro un pineoblastoma. Mentre tutto il mondo si fermava per il Covid, Luna era in Svizzera per l’operazione e le terapie. Le cure sembravano aver dato ottimi risultati, fino a marzo scorso, quando una ricaduta ha spinto i medici a interrompere le cure. Ma, nonostante tutto, non ha mai perso la voglia di sorridere e giocare: per Halloween si è vestita in maschera e ha vinto il premio per la zucca più bella del paese. "Non ha mai smesso di cercare la gioia in ogni piccola cosa – concludono i genitori –. Adesso guarderemo questa magnolia e sapremo che una parte di Luna continua a essere qui".

Li.Cia.