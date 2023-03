"Un magistrato come Soresina servirebbe oggi"

"Oggi come non mai avremmo bisogno di figure come" Giuseppe Soresina "per ispirare chi tra i più giovani si appresta al mestiere del pubblico ministero". Così la procura della Repubblica di Firenze ricorda Soresina, giudice e poi procuratore aggiunto alla stessa procura di Firenze, in occasione del trigesimo della scomparsa, avvenuta il 3 febbraio scorso.

"Il suo modo di operare – si legge in una nota scritta dall’attuale procuratore aggiunto Gabriele Mazzotta a nome dell’ufficio fiorentino dove Soresina ha lavorato a lungo – vorremmo raccontarlo mentre cavalchiamo l’onda che veloce viaggia verso il futuro e così almeno tentare di contenere il rischio che diritti, solidarietà eguaglianza, irreprensibile indipendenza e infaticabile generosità si disperdano nel nuovo che avanza travolgendo l’umanità dell’epoca trascorsa".

"La procura della Repubblica di Firenze – così si apre la nota dell’ufficio giudiziario – serba intensa memoria per le qualità di uomo e magistrato di Giuseppe Soresina. Vorremmo che le tracce del suo operato non si disperdano per la velocità dei cambiamenti dei valori e delle loro espressioni. Quel cuore si è fermato nei suoni della musica sinfonica di cui era profondo conoscitore e in cui ricercava le risposte spirituali alla tragicità dell’uomo con le sue indefettibili ingiustizie".

Soresina, viene ancora ricordato nella nota firmata dal suo collega Gabriele Mazzotta, ha operato "con la sua profonda cultura giurisdizionale nello sforzo di accostarla al modello costituzionale".

E nella giornata di iIeri, proprio in occasione del trigesimo della sua scomparsa, si è svolta una commossa funzione religiosa in ricordo di Giuseppe Soresina nella basilica di San Miniato.