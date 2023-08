Un Maggio di prudenza

Gabriele

Canè

Ill Maggio riparte, evviva il Maggio. Se non fosse l’ennesima ripartenza degli ultimi decenni, si potrebbero dormire sonni tranquilli a suon di musica, classica e moderna. I precedenti, però, rendono diffidenti. Per essere ottimisti, diciamo prudenti. Bisogna dunque guardare al futuro, ma senza dimenticare il passato, anche quello recentissimo. Che è fatto di un costoso salvataggio a spese dei contribuenti, con ulteriori esborsi o anticipi degli enti locali, oltre che di mamma Fondazione Cassa; di un unico, acclarato colpevole di tanto scempio finanziario, l’ex sovrintendente Pereira, come se non ci fossero stati organismi di controllo del suo operato e delle sue spese, dalle cene di lusso (la pagliuzza), agli allestimenti da Formula 1, mentre il Maggio può permettersi un dignitoso campionato rally (la trave). Senza dimenticare che la vita di questo nobile ente è stata costellata di Pereira, cioè di alti (costi) e bassi (incassi), per non dire del danaro buttato nel mastodontico e orribile edificio che lo ospita. Da qui parte il bravo commissario Cutaia, non da zero, purtroppo: l’abisso dei bilanci è troppo profondo. Resta un debito importante e il privilegio che lo Stato riserva ai figli più spendaccioni, ma non ai privati, di poterlo ammortizzare "nell’arco di decenni". Complimenti. Restano anche Metha e Gatti, con l’orchestra al completo di strumenti e stipendi. Il che è una garanzia, soprattutto se si faranno più serate e più trasferte come fanno altri enti lirici nazionali e stranieri che almeno ci provano a campare con i loro mezzi. Insomma, tutto è bene quel che finisce meno peggio di come poteva finire. Il 13 settembre si parte. Con l’impegno, speriamo, dei vertici del Maggio che sia l’ultima volta che battono cassa. E quello di noi cittadini di detrarre dalle addizionali comunali e regionali ogni euro che dovesse essere speso per un altro salvataggio. Promesso.