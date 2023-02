Un luogo stupendo tutto da vivere

Le Piagge stanno diventando un luogo centrale per noi ragazzi: una piccola palestra all’aperto, i campi da tennis, da calcio, il maneggio, la ludoteca, la radio, la discoteca, il teatro, gli spazi di studio, attività extrascolastiche, e molto altro. Da area inizialmente sfruttata per prendere sabbia e argilla, è diventata, in un recente passato, luogo inutile e squallido, un posto dove si rifugiavano i senzatetto e gente che non aveva nulla. Ora offre molte opportunità: solo dopo anni i progetti per "quel luogo" un po’ abbandonato sono stati realizzati.

Le Piagge hanno un significato importante per noi ragazzi in ambito sportivo e non solo: si può andare ad esempio lungo il fiume anche per una passeggiata con gli amici e le famiglie, e ci sono spazi per studiare, giocare e anche sfogarsi. La presenza costante e numerosa dei ragazzi del quartiere ha contribuito a rendere sempre più vivace un luogo a cui mancava qualcosa: un po’ di vita! Infatti sono i ragazzi che rendono attive Le Piagge, frequentando e organizzando svariate iniziative. Tutti insieme continueremo a vivere al meglio le nostre Piagge.