Un impiegato direttivo per il Consorzio di bonifica

Il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno è alla ricerca di un impiegato direttivo da inserire nel settore informatico. È richiesta laurea in ingegneria, informatica o altre tipologie indicate nell’avviso. Il contratto offerto è a tempo determinato della durata di 12 mesi, con 37 ore settimanali di lavoro su cinque giorni.

Il trattamento economico è stabilito dal contratto nazionale per i dipendenti dei consorzi di bonifica corrispondente all’area A parametro 160 di inquadramento, per una retribuzione lorda mensile di 2.332,66 euro per 14 mensilità. La sede di lavoro inizialmente prevista è quella di Pisa, ferma restando la possibilità di essere assegnati temporaneamente o definitivamente anche ad altre sedi del Consorzio. La domanda per accedere alla selezione va inviata entro il 15 marzo alle ore 12 tramite il sito www.bassovaldarno.it.