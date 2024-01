"Un grande risultato ma fu pagato un prezzo altissimo"

"Col Pignone si celebra un grande risultato, che ha segnato la storia non solo di quella fabbrica, ma di un’intera comunità. Ma non fu una cena di gala: furono licenziati quasi settecento lavoratori iscritti alla Cgil".

Alessio Gramolati, oggi segretario regionale dello Spi, il Sindacato pensionati italiani della Cgil, non ha certo vissuto quei tempi là. Ma la vicenda del Pignone, e poi del Nuovo Pignone, è rimasta una pietra miliare, se pur con declinazioni diverse, nella storia del sindacato.

Segretario Gramolati, quanto siamo lontani dagli anni Cinquanta nei rapporti di forza fra politica, lavoratori e potere economico?

"Certamente il lavoro del sindaco Giorgio La Pira fu straordinario, con una passione pari solo a quella dei lavoratori coinvolti. Ma non è che Mattei abbia avuto davvero paura di quello che avrebbe potuto fare la Madonna, dopo la famosa telefonata di La Pira. Era il contesto di politica industriale in atto nel Paese che consentì di portare a termine l’operazione. Per altro dolorosa per tanti lavoratori".

Oggi sarebbe possibile qualcosa di simile?

"E’ più difficile perché oggi la politica è molto più debole rispetto alla dimensione e alla forza dell’economia. Lo spiega benissimo Papa Bergoglio nell’enciclica del 2009 “Caritas in Veritate“, in cui si ammonisce sulla trasformazione del mondo, che ha fatto sì che ci sia un’economia senza più confini, con regole che non hanno più un perimetro preciso. Mentre la politica ha un potere finito".

In che senso?

"Delimitato da poche sfere di influenza. Oggi gli Stati nazionali sono più deboli rispetto alle grandi economie globalizzate dai grandi giganti che regolano le enormi partite e le geostrategie. Insomma, la politica ha confini finiti, l’economia confini infiniti. E questo crea uno squilibrio che io penso debba essere assolutamente recuperato dentro un’idea di politica industriale. Altrimenti saranno tutte battaglie solo difensive".

Ma allora a cosa servono le Democrazie?

"E’ un dato di fatto che la qualità democratica si è fatta più fragile. Non a caso tanti cittadini non esercitano più il diritto al voto con la passione e l’entusiasmo di una volta. O non lo esercitano affatto a vedere dall’astensionismo".