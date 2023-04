Un giorno nell’oasi, come nella fiaba di Chichibio

Tornano le "Giornate delle oasi Wwf": fino al 21 maggio un mese di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura. "Le oasi Wwf – si legge in una nota – sono un patrimonio di biodiversità che testimonia quanto la tutela della natura sia importante per garantirci un futuro sul pianeta e come sia possibile conservare ciò che è rimasto, e rigenerare quello che è stato distrutto o degradato". E l’oasi Stagni di Focognano è un esempio eccezionale proprio della possibilità di ricreare ambienti che si ritenevano perduti. "Si tratta di un’ampia porzione della Piana dove sono stati rigenerati bellissimi ambienti naturali, le antiche, ‘leggendarie’ paludi, ricordate nella favola di Chichibio e la Gru", dicono dall’associazione. Per festeggiare la natura, l’Oasi sarà aperta domenica 30: ci saranno visite guidate speciali, giochi creativi per bambini, e inoltre sarà possibile passare insieme l’ora di pranzo con un pic-nic sociale sui prati dell’oasi. L’oasi si può raggiungere in auto (Campi Bisenzio, via del Ronco 4) ma anche con i mezzi pubblici (autobus linea 30 da Firenze).