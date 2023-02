Un giardino per non dimenticare gli esuli istriani, fiumani e dalmati

Il giardino di via Volpini in memoria degli "Esuli istriani, fiumani e dalmati". La cerimonia di intitolazione si è tenuta ieri mattina alla presenza del sindaco, Sandro Fallani, della presidente del consiglio comunale che presiede il Comitato della memoria, Loretta Lazzeri, degli studenti delle classi quinte dell’IIS "Sassetti Peruzzi" e dell’IIS "Russell Newton" e dei rappresentanti dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia Firenze. In programma letture degli studenti e presentazione, da parte della redazione del Sassetti News, dello speciale dedicato al Giorno del ricordo 2023: "Imprese in cerca di Patria". L’intitolazione dell’area gioco agli "Esuli istriani, fiumani e dalmati" ha chiuso il programma di iniziative per il Giorno del ricordo, organizzate a Scandicci, da sempre sensibile al tema della memoria. Anche per il 10 febbraio, data scelta per ricordare il passaggio di quei territori alla Jugoslavia di Tito, sono sempre molte le iniziative per riflettere e discutere. Non senza contestazioni. Storica fu quella al teatro Aurora del 2014, quando una cinquantina di attivisti si alzarono dai loro posti poco prima dell’inizio di Magazzino 18 di Simone Cristicchi e distribuirono volantini dal titolo ‘La storia non è fiction’. Lo spettacolo si tenne grazie all’intervento dei carabinieri.