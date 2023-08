Un giardino dedicato a Potente Omaggio al comandante partigiano caduto in piazza Santo Spirito Nella città di Firenze, una targa commemorativa è stata inaugurata in onore del comandante partigiano Aligi Barducci 'Potente'. Autorità locali e rappresentanti sindacali hanno partecipato alla cerimonia. Una corona di alloro è stata deposta in ricordo della sua morte.