"Un fontanello su due non funziona"

Come ogni anno, per la "Giornata mondiale dell’acqua" i Verdi di Impruneta tornano a contare i fontanelli pubblici che non ci sono più o spenti. Nel 2022 avevano denunciato l’erogazione interrotta ai giardini pubblici di Via Ho Chi Minh, a quello di Bottai e in piazza Bandinelli. Solo quest’ultimo è stato riattivato. Agli altri due i Verdi hanno affisso un cartello: "AAA Fontaniere cercasi". Secondo la ricognizione di agosto di Publiacqua, ricordano i Verdi, sul territorio ci sono 45 fontanelli. "Di questi 8 sono "dismessi", 11 "non attivi" e solo 26 "attivi". Ma nel 2009 ne risultavano 73, di cui la metà in funzione. "A distanza di 15 anni, ne abbiamo persi un terzo e quelli in funzione sono ancora diminuiti". Nello Statuto comunale è previsto il "diritto all’acqua": "Anche per questo, devono essere tenuti attivi o riattivati tutti quelli censiti e segnalati dai cittadini".

Manuela Plastina