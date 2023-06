"Un fiume di paglia" Cappelli protagonisti alla sfilata del Comune

Cappelli protagonisti a "Un fiume di paglia", la sfilata organizzata sabato dal Comune, con la collaborazione della Pro Loco Signa, di Elena Frandi, di tante aziende della zona e dell’Associazione culturale "Tutti per Uno" con la direzione di Anna Furno e Giampiero Gregori e la conduzione di Eva Edili. Nel corso dell’evento, le modelle hanno sfilato con i copricapo realizzati dalle aziende del "Consorzio Il Cappello di Firenze": Marzi, Rosso Menta, Bettini, Frasconi Angiolo, Meemar. Inoltre, i capi d’abbigliamento della ditta Ma-Vi di Signa. Fra le altre collaborazioni locali: Paola Hair Studio per le acconciature, Estetica Orixia per i trucchi, Eva Sodi per l’allestimento, Francesco Catolfi per la fotografia, Marco Gennai per i video.