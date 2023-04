Un evento per tutti i gusti "Così conosciamo i clienti"

Oltre 400 espositori e 106 maestri artigiani alla Fortezza da Basso per la Mostra dell’Artigianato. Iniziata ieri – durerà fino al primo maggio – la grande mostra che unisce tutto il mondo dell’artigianato fiorentino, dagli orafi alle ceramiche fino al mondo agroalimentare, divisi in vari padiglioni. "Raccogliamo i risultati di uno sforzo che va avanti da anni – spiega Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze Metropolitana –. Mida si presenta oggi a pieno regime, come confermano numeri e qualità degli espositori. Crediamo si possa fare un ulteriore passo in avanti, sviluppando il carattere internazionale della mostra. Proteggendo l’artigianato, proteggendo i piccoli imprenditori, proteggiamo anche quel sapere che deve essere trasmesso alle generazioni future e quel modello di imprenditoria che ancora oggi rappresenta oltre il 95% della nostra produzione".

Al padiglione Ghiaie si troveranno i maestri di Artefacendo, il progetto di Cna Firenze Metropolitana volto a valorizzare le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale. Al padiglione Spadolini ancora artigianato artistico e tradizionale, mentre per il mondo agroalimentare è stata organizzata la Corte dei sapori con truck food e pop up restaurant. "Avere la possibilità di esporre alla Mostra dell’Artigianato è importantissimo – spiega Veronica Cei, Le Ciricotte –. Quest’anno esporrò in una collettiva, siamo 4 artigiane di Greve, io mi occupo di tessitura, poi abbiamo pittura su seta, ceramica e argento. Il bello della mostra è la possibilità di conoscere persone, sia clienti che altri maestri, con i quali dialogare e poter scambiare conoscenze". "Io sono artigiana orafa – aggiunge Irena Palavrsic, di Jole sul Prato –. Ho una bottega in centro a Firenze, dove riscopriamo anche antiche tecniche di produzione. Il bello della mostra è il contatto tra produttori e clienti, c’è la possibilità di parlare, di conoscersi e di educare anche il cliente a tutti quelli che sono i lati nascosti dietro un prodotto artigianale".

"La mostra è un evento molto importante – dice Roberto Barberis di Deliburger –. Anche per il mondo agroalimentare avere la possibilità di farsi vedere all’interno di un contesto simile è ottimo. Possiamo stare a contatto con i clienti, riuscendo ad unire i nostri due aspetti principali. Quello digitale delle consegne e dell’asporto, a quello dei nostri negozi e delle nostre materie prime". "Siamo una azienda fiorentina – conclude Fabrizio Matulli, di Tanta Roba –. Partecipiamo e ci occupiamo di vendere e commercializzare i prodotti di due aziende molto artigianali, un caseificio e una azienda agricola del Casentino. Poter portare i nostri prodotti in un contesto così ampio come la Mostra dell’Artigianto è una cosa fantastica".

Iacopo Nathan