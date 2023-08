Un etto e mezzo di droga Arrestato un 26enne Il blitz dei Nibbio alle Cascine

È stato sorpreso con addosso oltre un etto e mezzo di droga tra cocaina, hashish e marijuana nel corso di servizi straordinari interforze nell’area intorno al parco della Cascine. Per questo un 26enne, gambiano, è stato arrestato dalla polizia. Lo scorso giovedì, intorno alle 20, una pattuglia dei ‘nibbio’, ha sorpreso il 26enne con addosso lo stupefacente. Il giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori, ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati in quel momento in una serie di controlli in piazza Paolo Uccello. Appena i cani antidroga si sono avvicinati l’uomo avrebbe subito tentato di dileguarsi ma i poliziotti lo hanno raggiunto, scoprendo che aveva due panetti di droga nell’abbigliamento intimo e alcune dosi di polvere bianca nelle tasche dei bermuda.