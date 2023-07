Un ecocompattatore a Ponte a Greve La plastica torna a nuova vita Presto nuove inaugurazioni

È stato inaugurato al Coop.fi di Ponte a Greve, a Firenze l’ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in Pet. Presenti Andrea Giorgio, assessore all’Ambiente, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, Eleonora Ferrigno, consigliera Q4, Cristina Zocchi, presidente sezione soci Coop Firenze sud ovest ele consigliere comunali Letizia Perini e Laura Sparavigna. All’installazione di questa mattina, ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Gli ecocompattatori sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in Pet che hanno contenuto liquidi alimentari.