Un dragon boat carico di dolci: torna la Befana della Canottieri Comunali Firenze

Firenze, 3 gennaio 2024 - Come tradizione da quattordici anni, anche il 6 gennaio 2024 la Befana della Canottieri Comunali Firenze arriverà a bordo di un dragon boat carico di dolci. Sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 12, la società di Lungarno Ferrucci apre i cancelli per accogliere le famiglie e soprattutto i bambini che desiderano divertirsi in compagnia di un affiatato gruppo di sportive befane e fare una gita sull’Arno. Le Florence Dragon Ladies e molte altre socie della Canottieri, infatti, vestiranno gli abiti della Befana e si occuperanno della festa, organizzando attività per grandi e piccini. A partire dalla merenda ricca di dolci, pandoro e vin brulè per gli adulti. Befane con le pagaie animeranno le gite sul fiume a bordo dei dragon boat mentre, a riva, altre si occuperanno della distribuzione delle calze con i dolci, gentilmente offerte da Coop. I cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio vigileranno sulle escursioni in Arno, assicurando una compagnia a quattro zampe sempre apprezzatissima da bambini e adulti. La partecipazione alla Befana della Canottieri Comunali è gratuita e non occorre prenotazione.