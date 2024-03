Un crowdfunding per finanziare il film di Alessandro Benvenuti

Al via un crowdfunding per finanziare il cortometraggio: "C’è da comprare il latte", del regista Pierfrancesco Bigazzi Alessandro Benvenuti. La campagna di raccolta fondi durerà fino al 28 aprile sul sito Produzioni dal Basso. Firmato dalla casa di produzione toscana Materiali Sonori Cinema, con Red Leaf Squad, il corto vede un duello a colpi di metal detector tra Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati sull’Isola dell’Amore sul delta del Po, in Emilia Romagna, e i due ‘sfidantì non ricercano soltanto vecchi oggetti, ma anche qualcosa sepolto nel loro passato. Dopo i primi ciak e le riprese, il progetto entra nella fase della post-produzione e della distribuzione. Per sostenere le spese alla realizzazione del film, è possibile partecipare con un contributo e portare a termine il progetto.