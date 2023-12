Un coro gospel per beneficenza . Letizia Dei, Kagliostro e Carla Jane. Ospiti per l’evento sonoro

Venerdì 22 alle ore 21.15 nella Chiesa di Ognissanti andrà in scena “Accendi la tua Luce”, il concerto a cura del Light Gospel Choir dedicato all’Associazione Tumori Toscana. Evento finalizzato a raccogliere fondi per gli anziani malati di tumore. Il coro diretto da Letizia Dei. Kagliostro presenterà, ospite speciale Carla Jane. A fine concerto saranno offerti caldarroste e vin brulé. Ingresso a offerta libera. Prenotazione obbligatoria su www.associazionetumoritoscana.it. "Sarà come sempre un’occasione per rivolgere un pensiero ai malati", ha detto Spinelli, Presidente ATT. Si ringraziano il Comune di Firenze per il patrocinio, Yes! YouRent e Interparking Garage Europa per il sostegno, Athenaeum Musicale e Gianni Ugolini Photographer, Donatella Vincentini per la collaborazione.