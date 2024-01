Un convegno sull’olio di qualità: "Fa bene alla salute". Ne parlano medici e studiosi

Domani al Circolo Sms di via delle Masse a Serpiolle si terrà un dibattito sul tema: "L’olio extravergine di oliva quando di alta qualità fa bene alla salute". Esperti, medici e professionisti del settore, moderati dal gastroenterologo Giacomo Trallori, saranno attorno ad un tavolo per un dibattito sull’utilizzo di questo grande prodotto italiano. Interverranno: Sonia Donati, coordinatrice Toscana della guida Slow Food agli extravergini; Filippo Falugiani, presidente della società Airo; Stefano Innocenti medico; Aleandro Ottanelli, tecnico agrario Dagri, Università degli Studi di Firenze e Alessandro Parenti, professore Dagri, Università degli Studi di Firenze. Inizio convegno alle 9,30, fino alle 13 con assaggio di fettunta, ribollita e pappa al pomodoro. Partecipazione gratuita. Per prenotazione chiamare il numero 348-8121675.

G. Pul