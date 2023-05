Un convegno sul clima che cambia

Un dialogo tra Università, Cnr e mondo rurale su cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile e consumo alimentare consapevole. È quanto propone il convegno "Global climate change and food sovereignty: a proper approach could be feasible?", in programma sabato alla sala del Basolato di piazza Mino, dalle 10 alle ore 13. L’evento è promosso da Associazione del Distretto Biologico di Fiesole e Slow Food Firenze con il patrocinio del Comune di Fiesole e vede la partecipazione dei ricercatori del consorzio Lamma, agronomi, studiosi e esperti di diritti umani che si confronteranno in una tavola rotonda in due sessioni.

La prima affronta i temi del cambiamento climatico e le ricadute sulla produzione agricola, illustrando quali possibili azioni, anche dal punto di vista agronomico, possono essere messe in atto per mitigarne gli effetti. Nella seconda parte invece si parlerà di sovranità alimentare, intesa come diritto di gestire quello che viene prodotto e di commercio equo e solidale. L’incontro è organizzato all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 di Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

D.G.