Un confronto sull’inclusione all’Educandato

La presentazione del best seller di Roberto Vannacci all’Educandato Statale SS. Annunziata di Villa del Poggio Imperiale non ci sarà: il Consiglio d’Amministrazione dell’educandato femminile ha bocciato l’iniziativa. Bene. Nessuna scuola della repubblica, statale o legalmente riconosciuta, pubblica o privata, laica o religiosa, può pensare di ospitare la presentazione di un libro che rivendica, nero su bianco, il diritto all’odio e al disprezzo nei confronti delle persone, discriminate in quanto esponenti di minoranze di genere. Il generale continui pure a fare tutti gli incontri che vuole su e giù per l’Italia, sottraendosi al confronto (e fingendo ogni volta di invitare i suoi avversari agli eventi che organizza, o che altri organizzano per lui), ma si tenga a debita distanza dalle scuole (e dalle università).