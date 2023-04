Un confronto a denti stretti

Ci avete scritto per dire la vostra, per raccontare perché questa città non la sentite più nella pancia e nel cuore. Quasi una fidanzata ’stuprata’ (l’avete definita così) per essere ancora una compagna affettuosa. E questo è importante, perché non c’è niente di peggio dell’indifferenza. E Firenze non se la meriterebbe.

Natali ha aggiunto un aspetto sicuramente impopolare: ovvero che Firenze era bellissima durante il lockdown. Una provocazione? Sicuramente sì, perché riporta indietro agli anni buii del Covid, con tutto il carico di morte e sofferenza che ha cambiato le nostre vite. Ma è lecito anche ripensare a quando il sindaco Dario Nardella raccontò come aveva conquistato Prudhomme per convincerlo a far partire dal Piazzale il Tour de France. "Una foto di Firenze deserta e bellissima".

Allora è fin troppo ovvio che nessuno vorrebbe questo. Nemmeno Natali. Perché la bellezza, e questa città ne ha da vendere, va condivisa. Però si impongono due riflessioni. La prima è fin troppo ovvia: serve rispetto e la gente va educata alla bellezza, anche i turisti che portano denaro sonante.

La seconda: ma possibile che durante i due anni e rotti di Covid, reduci dall’invasione dei turisti, non si sia riusciti a mettere a punto un vero e proprio piano di turismo sostenibile?

Almeno, adesso, proviamo a iniziare dal basso. Mentre la politica si confronta (giustamente) su una legge per gli affitti brevi pensiamo a far scomparire almeno quel ciarpame. Via le calamite fosforescenti con i genitali del David, le mutande volgari, le mascherine di Venezia (e qualcuno cerca pure le gondole) ad ogni angolo. Anche perché poi sarebbe ipocrita stupirsi se nella bigotta America si caccia un insegnante per aver mostrato ai suoi studenti l’opera di Michelangelo che noi, per primi, sfruttiamo con volgarità. Buonarroti si sarà rivoltato nella tomba decine di volte a dover osservare la sua arte sciagattata a questo modo. Insomma, si mette in vendita roba, anzi robaccia, che non ha niente a che vedere con la tradizione antica delle botteghe. Occorrono regole, e pure sanzioni. No ai genitali del David, sì alle botteghe artistiche. No ai panini da cartone animato, allo sporco, al degrado, ai bagarini davanti ai musei che vendono i biglietti pure ai bambini. No ai borseggiatori. Iniziamo almeno da quello che è possibile per salvare questa città da uno stupro.