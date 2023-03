Un colpo da professionisti Sette minuti per due spaccate Assalto da film alla gioielleria

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Una macchina rubata usata come ariete per sfondare non uno, ma due ingressi e portare a termine un colpo da film.

Prima l’ingresso del centro commerciale Coop di via Petrosa a Sesto Fiorentino, subito dopo la vetrata della gioielleria “Blue Spirit“, affacciata lungo la gallera commerciale.

Poi, una volta dentro, con rapidità e coordinazione, hanno infranto le teche e arraffato i numerosi preziosi in esposizione.

Sette minuti, cronometrati al centesimo di secondo: tanto hanno impiegato a svaligiare la gioielleria sestese, seguendo una tempistica non certo casuale ma frutto di calcoli ed esercizio per riuscire a dileguarsi con il malloppo prima che alla Coop potessero arrivare le guardie giurate o le forze dell’ordine.

Il bottino, secondo una prima stima, ammonta a 250mila euro.

I carabinieri della compagnia di Signa e della stazione di Sesto Fiorentino, si sono subito messi in moto, alla ricerca di una banda di professionisti che è entrata in azione intorno alle 1.50 della notte fra sabato e domenica.

Ma il colpo è iniziato prima. Ovvero quando nella vicinissima via Pasolini hanno adocchiato l’“ariete“, cioè una Panda.

A bordo di quella, hanno puntato l’ingresso del centro commerciale.

Lo hanno sfondato.

Poi, una volta dentro, hanno puntato dritto verso la gioielleria. L’ariete ha fatto ancora una volta il suo lavoro: la vetrina si è sfondata e il commando è entrato in azione.

Le telecamere hanno ripreso cinque persone, che si muovevano all’unisono. Senza passi falsi. Nei sette minuti, hanno messo i preziosi nei sacchi e poi, sempre a bordo della solita auto, sono usciti dalla galleria commerciale.

Fuori, avevano un altro mezzo ad aspettarli: una potente Audi con cui sono sgommati via, verso una delle tante vie di fuga.

A dare l’allarme è stata la sorveglianza del ipermercato Coop, accortasi dell’intrusione durante la consueta ronda. Le indagini sono cominciate con l’analisi dell’impianto di videosorveglianza del centro commerciale, ma c’è in campo anche la scientifica.

Tracce biologiche o genetiche dei componenti della banda vengono ricercate sull’auto abbandonata nel parcheggio dopo il maxi furto, e dentro “Blue Spirit“, anche se i professionisti, scaltri e scafati, avrebbero usato vari accorgimenti per rendersi meno riconoscibili.

Un week end terribile, quello appena concluso, iniziato nella notte tra venerdì e sabato con numerosi assalti ai bancomat (uno dei quali a Campi Bisenzio) e proseguito 24 ore dopo con il roboante colpo al centro commerciale di Sesto.