Un calcio solo da applausi. Si parte da Isolotto-San Donato. La dirigerà un sedicenne

Tutti insieme contro la violenza e la cattiva educazione sui campi di calcio e nella vita. Inizia domani il progetto ‘La partita applaudita’ che prende il via allo stadio di via Pio Fedi con Isolotto-San Donato Tavarnelle (inizio ore 15) del campionato Giovanissimi B. Arbitrerà Filippo Bellini, 16 anni, della sezione di Firenze, con squadre composte da giocatori di 14 anni. Al momento il progetto è previsto per quattro settimane consecutive e sempre con società diverse, ma nel solito campionato, sotto l’egida di Comitato Regionale Figc-Lnd, Associazione Allenatori, Comitato Arbitri, Comune di Firenze, Associazione Calcio Fair Play Toscana e Calciopiù. Le finalità sono la promozione della cultura sportiva e il riuscire a dare risonanza a questo messaggio di valore educativo e sociale. L’idea della ‘Partita applaudita’ è quella di far giocare le gare davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che possono però esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso, col massimo rispetto di arbitro ed avversari.

L’iniziativa ha molteplici aspetti e vuole sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara sportivamente garantendo un sostegno e un tifo caloroso e sano che abbia come unico scopo quello di sostenere i propri atleti. Al termine delle gare ‘terzo tempo’ con giocatori, arbitro, familiari e dirigenti per una merenda che vuole creare un clima di amicizia e di conoscenza reciproca facendo capire che il calcio è rivalità, ma anche un sano divertimento con valori aggregativi ed educativi. Applausi a tutti per questa bella idea e speriamo che sia una giornata di calcio e di festa.

Francesco Querusti