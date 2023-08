’Un calcio alla solitudine’, ultimi giorni A Villa Bracci progetto per anziani Tante attività per tutta la giornata

Riaperte per gli ultimi giorni del mese le iscrizioni all’iniziativa Agosto Anziani, con lo slogan ‘Dai un calcio alla solitudine’. Un progetto di Aps Villa Bracci in collaborazione col Quartiere 2 del Comune di Firenze che punta a creare un ambiente familiare che va dall’accoglienza mattutina, seguita da attività ricreative, poi alle 12,30 pranzo e breve riposo. Nel pomeriggio dalle 15,30 attività varie, segue merenda e ritorno a casa. Il costo è di 8,50 euro al giorno, ma per chi ha problemi economici la spesa sarà a carico dell’associazione. Per i residenti di zona, c’è la possibilità di usufruire del pulmino messo a disposizione dal Comune. Per le iscrizioni telefonare a Villa Bracci, presidente Mario Andreini, allo 055.691536 o rivolgersi al Quartiere 2 a Villa Arrivabene in piazza Alberti.