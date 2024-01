"Un bus per portare i bimbi in palestra"

Tempo di campagna elettorale, tempo di idee per far capire che Firenze può crescere. Tempo di scontri perché in campagna elettorale tutto può succedere: i fiorentini si interrogano sui soliti tempi. Le multe, lo stadio, le infrastrutture. Ma ci sono anche idee particolari. La candidata del Pd (e altre forze del centrosinistra: socialisti, Sinistra Italiana, Verdi, Volt, +Europa, Azione e Movimento dei laburisti) Sara Funaro ha fatto una interessante proposta sullo sport. Si tratta di uno sportibus, ovvero lo scuolabus dello sport. La proposta l’ha fatta durante il lancio della sua candidatura nella sala Rossa del Palacongressi. "Sappiamo quanto sia importante lo sport, soprattutto per i più piccoli che nelle nostre società sportive crescono e imparano a stare insieme – disse il giorno dell’ufficiale presentazione ai fiorentini -. Eppure conosco tante famiglie con bambini e bambine che smettono di fare sport perché non c’è chi li possa accompagnare, chi li porti e li riprenda. Una città che sia una comunità se ne deve fare carico: coordineremo, con le società sportive, un piano straordinario per organizzare il trasporto e l’accompagnamento dei bambini verso i luoghi dello sport. Una specie di scuolabus dello sport, uno sportibus". L’obiettivo è dunque puntare forte sullo sport, anche come potentissimo strumento sociale, altro tema su cui Funaro ha promesso il suo impegno nel caso in cui la coalizione di centrosinistra vinca le elezioni di giugno.

N.G.