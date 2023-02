Un “Balletto“ di bronzo per la pace Sauro Cavallini in piazza Duomo

"In un mondo oltraggiato da guerre che, tra dichiarate e no, insanguinano tutti i continenti, molto spesso ci si rivolge all’arte per esprimere la speranza che un giorno la Terra torni a essere l’Eden che tutti vorremmo". È con questo proposito che il Centro Studi Sauro Cavallini, con il patrocinio del Comune e il contributo di “Florence Biennale”, collocherà oggi in piazza del Duomo un’opera dello scultore Sauro Cavallini, dal titolo “Balletto multiplo“.

La scultura sarà posta tra l’abside della Cattedrale e Palazzo Strozzi Sacrati, dove è in corso la mostra di altre 16 opere dell’artista dal titolo “Sauro Cavallini. Storia di un internato”.

L’artista, scomparso nel 2016, conobbe personalmente gli orrori della seconda guerra mondiale da recluso nel campo di Gradaro, a Mantova. Quei mesi di prigionia segnarono profondamente la sua vita e quando iniziò a praticare la scultura, gli incubi di quell’esperienza presero forma e si tradussero nelle sue prime opere d’arte.

Realizzata in bronzo nel 1984, la scultura pesa circa 700 chilogrammi. Il Balletto multiplo raffigura tre sinuose silhouette che si muovono armoniosamente e, nel rispetto di un serrato gioco di equilibri, si sfiorano, si intrecciano e si dispongono secondo una coreografia che si sviluppa intorno alla figura centrale sollevata in un agile slancio.