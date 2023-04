Un autunno d’agosto, quella strage ancora viva In tanti alla Feltrinelli, si replica a Sesto

Donne, uomini, bambini trucidati senza pietà. Ben 159, una folla di vittime innocenti quelle uccise per rappresaglia dai nazifascisti il 19 agosto 1944 a San Terenzo Monti, frazione di Fivizzano in Lunigiana, teatro di una delle tante stragi di cui si macchiò in quel periodo l’esercito tedesco. Alla storia, tragica, di quanto avvenuto si mischia indelebilmente la storia personale nel libro di Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno "Un autunno d’agosto" appena uscito per i tipi di Chiarelettere.

L’eccidio di San Terenzo, infatti, è strettamente legato al vissuto della famiglia dell’autrice perché nel lungo elenco dei morti figurava anche la sua bisnonna, Palmira Ambrosini.

Ieri il volume è stato presentato nei locali della libreria Feltrinelli a Firenze con Stefano Massini e Filippo Boni. All’evento ha preso parte un pubblico vasto e interessato. "Questo è un libro che parla degli ultimi, delle loro storie - ha detto Pini al microfono – questi ultimi sono l’ultimo anello della ‘catena alimentare’ della guerra. In questo libro ci sono i partigiani, ci sono i nazisti, c’è la storia, ma i protagonisti sono un gruppo di contadini, la cui vita, povera ma dignitosa, viene distrutta dai nazifascisti. Una ferita lacerante per questo paese, che non si riprenderà più da questo trauma. Ho pensato che fosse giusto scrivere queste storie per restituire verità e giustizia"

Oggi alle 18 secondo atto, stavolta a Sesto Fiorentino con il volume che sarà presentato alla Libreria Rinascita Ubik (via Gramsci 334). L’autrice dialogherà il sindaco Lorenzo Falchi. Pini poi risponderà alle domande del pubblico. L’iniziativa è a ingresso gratuito ma è consigliato prenotare (055-440107 o a [email protected]).

Sandra Nistri