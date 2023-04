Un autunno d’agosto La memoria necessaria

La giustizia a volte fa giri lunghi, lunghissimi. E anche se non porta l’inchiostro nero delle sentenze scritte, può trovare tutta la sua forza nelle parole e nei ricordi di chi non vuole, o non può, dimenticare.

Ed ecco che a distanza di quasi ottant’anni, le storie delle 159 persone ammazzate per rappresaglia dai nazifascisti a San Terenzo Monti, il 19 agosto 1944, tornano in qualche modo a saldare il conto di un eccidio per cui, così va la Storia, di fatto nessuno ha mai pagato. Ce lo racconta Agnese Pini, che il dolore della sua famiglia lo ha custodito per quasi quarant’anni, fino a farlo diventare un libro che ora ci riporta in quel paesino della Lunigiana lungo la Linea gotica, dove anche la sua bisnonna, Palmira Ambrosini, fu una delle vittime trucidate.

Il volume si intitola “Un autunno d’agosto“ (Chiarelettere) e sarà presentato oggi alle 18 alla Feltrinelli Red. Insieme all’autrice e direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, interverranno Stefano Massini, Filippo Boni e Maurizio Donati. Da giornalista Agnese Pini parte dai nomi e dai cognomi delle persone ammazzate, ma anche dei carnefici, ancora ben impressi nelle memoria di chi è vivo, e continua a ricordare come in un doloroso rosario. E poi i fatti. Cominciando da Clara, la bambina di sette anni graziata dalla mitraglia solo perché rimasta sepolta dai morti sopra di lei. "E’ una storia che ho sentito fin da piccola da mia nonna, mia madre, mia zia - spiega -, ma per molto tempo ho pensato che fosse un capitolo chiuso della storia d’Italia e della mia storia personale. Grazie anche al lavoro che faccio, ho capito invece che era tutt’altro che chiuso. L’ho capito con la guerra in Ucraina. E l’ho capito perché nel nostro paese c’è un periodo, il ventennio fascista, che ancora non riusciamo a guardare con una memoria condivisa".

Olga Mugnaini