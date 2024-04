Un autunno d’agosto. La guerra feroce in scena

Nell’estate 1944 lungo la Linea gotica si consuma la parte più feroce della guerra in Italia. A San Terenzo Monti, paese di poche centinaia di abitanti tra Liguria, Emilia e Toscana, vengono uccise, per rappresaglia, 159 persone, in prevalenza donne e bambini. "Un autunno d’agosto" è il libro in cui la giornalista e scrittrice Agnese Pini – direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif – ha ricostruito uno degli eccidi nazi-fascisti meno conosciuti, ma non per questo meno feroce. Una storia che adesso esce dalle pagine per diventare spettacolo teatrale, in prima nazionale stasera (ore 21) e domani (ore 18) al Mad – Murate Art District di Firenze. La riduzione teatrale è a cura di Elena Miranda con la regia di Luisa Cattaneo in scena insieme a Gabriele Giaffreda; le musiche dal vivo eseguite da Madoka Funatsu. Nell’80esimo anniversario da quei tragici eventi e dalla Liberazione italiana dai nazi-fascisti, anche lo spettacolo, come il libro, vuole essere un riconoscimento agli ultimi, perché, come dice l’autrice del romanzo edito da Chiarelettere, è proprio su di loro "che si è costruita l’ossatura forte e imperfetta di tutto il nostro presente". Prodotto da Primera (nuova realtà già molto attiva nel panorama teatrale toscano) e Officine della Cultura, lo spettacolo "Un autunno d’agosto" è realizzato con il sostegno di Kanterstrasse Teatro (Residenza Artistica), Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze e con il patrocinio di Comune di Firenze e Comune di Fivizzano. Una messinscena essenziale, evocativa, impreziosita dalle atmosfere sonore della fisarmonica, a dare risalto a un testo già potente per la storia dei suoi protagonisti."E’ stata fatta una riduzione teatrale che si è concentrata sul racconto che prende vita spersonalizzandosi e dando, appunto, risalto a tutta una serie di personaggi che Pini tratteggia molto bene nel libro e che poi alla fine sono quelli attraverso i quali noi conosciamo questa storia drammatica" spiega Giaffreda. "Il senso dello spettacolo – aggiunge Cattaneo – è di rendere ancora di più, nonostante già ci sia nel libro, il senso di poesia che avvolge i personaggi. Del resto è anche il compito dell’arte riportare al pubblico delle emozioni che possono essere comprese e poi vissute".

