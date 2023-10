"Un autunno d’agosto" a Scandicci

La memoria come strumento di consapevolezza. La memoria per stabilire una connessione con i luoghi d’origine della propria famiglia, per ribadire un’appartenenza. Sono i temi del libro della direttrice di Qn (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino), Agnese Pini "Un autunno d’agosto - L’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia" presentato due giorni fa nella sala consiliare di Scandicci. All’iniziativa erano presenti il sindaco, Sandro Fallani e la presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori, oltre ai rappresentanti dell’Anpi e tanti cittadini.

Un romanzo-inchiesta, quello di Agnese Pini che racconta l’eccidio nazifascista di San Terenzo Monti, borgo della Lunigiana, nel quale rimase uccisa la sua bisnonna insieme ad altre 159 persone, in prevalenza donne e bambini. Una vicenda che ha lasciato un segno indelebile nelle famiglie che l’hanno subita, appartiene a tutti i sopravvissuti e ai figli dei sopravvissuti, ma anche a tutti i cittadini perché è da questi fatti che la democrazia nel nostro paese ha attinto forza.