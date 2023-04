Un articolo di 22 anni fa "Un pezzo di cuore"

Le emozioni possono passare anche da un ricordo. Un oggetto, una foto o un profumo possono riportarci a un momento esatto delle nostre vite e farci rivivere, anche solo per un attimo, le sensazioni provate in quell’istante. Per Gaia Simonetti è stato un articolo del nostro quotidiano, uscito nelle pagine sportive il 20 ottobre del 2001, quasi ventidue anni fa:

"Apro il cassetto e ritrovo un articolo de La Nazione, che tra poco avrà ventidue anni. - racconta Gaia nella sua lettera, che affronta un periodo non facile per la società viola giunta al tramonto della gestione Cecchi Gori - È come aprire il cassetto dei ricordi, che sono intrecciati come fili ai tempi andati, che appartengono al passato remoto. Li ritrovi nel cuore. È lì che dimorano. Ricordi di tempi in salita, in un anno difficile per la Fiorentina (il 2001), di un periodo complesso, ma anche di gratitudine verso coloro che hanno riconosciuto oltre al lavoro, la passione che ci ho messo. In particolare, vive il ricordo di persone che sono state guide come Mario Sconcerti e Vincenzo Macilletti, con cui ho potuto condividere tappe di lavoro nella mia esperienza nella comunicazione viola".