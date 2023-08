Un angolo di verde tutto per te

Caterina

Ceccuti

Un angolo tutto per te, questo il titolo del progetto green che ha visto impegnate le socie del Club Soroptimist Firenze nella piantumazione di alcuni alberi all’interno del giardino dell’Istituto Barsanti, scuola secondaria di primo grado dove 7 nuove piante sono state sistemate a semicerchio. Lo spazio verde che si è venuto a creare - ‘Un angolo tutto per te’, appunto - ospiterà studenti e studentesse in una serie di incontri durante l’anno scolastico, nei quali si parlerà di scienza, storia, ecologia, sostenibilità ed altri temi civici su cui i più giovani potranno riflettere. "Non si tratterà di lezioni frontali - spiega la presidente del Soroptimist Firenze Carlotta Ferrari Lelli -, ma di uno scambio reciproco: coloro che interverranno, scienziate, professioniste dell’ambiente e della sostenibilità, storiche, personaggi dello sport, trasmetteranno la propria esperienza lavorativa e di vita. Il Club donerà inoltre periodicamente alla Biblioteca dell’Istituto una selezione di libri che potranno essere a disposizione di chi voglia approfondire, condividere, continuare ad esplorare". Ad inaugurare la serie di incontri il prossimo 29 settembre sarà Caterina Guagni, giovane scrittrice ed esperta di didattica attiva. "Il progetto ‘Piantala!’ nasce in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Firenze - continua la presidente -, perché piantare alberi significa dare respiro al pianeta e a noi stessi. Le piante sono testimoni silenziose di una storia che ci ha preceduto e ci accompagna verso il futuro, perché crescono e si rinnovano continuamente. Sono una presenza viva, accogliente, rassicurante, che ci dà la misura dello scorrere del tempo e della sua ciclicità, pur restando ben saldi nel terreno".