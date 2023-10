Un angelo fra tragedia e paradosso

Un “angelo” tutt’altro che etereo, uno spettacolo sospeso tra tragedia e paradosso comico.

AvampostiTeatro Festival ricorda il drammaturgo e scrittore Massimo Sgorbani, recentemente scomparso, con uno dei suoi testi più particolari, “Angelo della gravità”, che Fabio Mascagni porta in scena stasera al Teatro Goldoni, regia di Alvia Reale, musiche originali di Roberto Piazzolla.

“Angelo della gravità” è ispirato a un fatto realmente accaduto: la mancata impiccagione di un condannato a morte, perché troppo pesante. L’esecuzione deve essere rinviata, l’attesa si dilatata, in cella o in un luogo qualsiasi davanti a Dio. E se non proprio davanti, di sicuro nelle sue vicinanze. Fabio Mascagni si misura con una prova d’attore coraggiosa e originale.