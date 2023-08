Un altro trasferimento per i bimbi del nido Nencioni

Non c’è pace per le scuole di Fiesole. Dopo la materna di Caldine, che è chiusa da due anni e attende ancora il via dei lavori di ristrutturazione, stavolta a non riaprire a settembre sarà l’asilo nido Natia e Caterina Nencioni di Fiesole, che si trova al piano inferiore dello stesso plesso scolastico di Borgunto, dove l’estate scorsa era stato spostato a seguito del cedimento di parte del tetto dell’edificio, con un scambio di spazi con le classi delle elementari, adesso trasferite alle scuole medie.

"Attualmente sono in corso delle verifiche strutturali sull’intero edificio. Nonostante non siano ancora terminati i controlli – spiega il sindaco Anna Ravoni – le prime indicazioni suggeriscono già che l’immobile potrebbe essere dichiarato inagibile".

L’amministrazione ha deciso quindi di rimandarne l’apertura, inizialmente prevista per il 4 settembre, in attesa della conclusione dei controlli. Una scelta dattata da "prudenza e responsabilità", spiega il sindaco, ma che crea ripercussioni per una trentina di famiglie, che hanno iscritto i bambini al nido di Fiesole. "Ci siamo mossi subito per cercare, con la massima urgenza, una nuova struttura che abbia tutti i requisiti di sicurezza e qualità necessari per ospitare il nostro asilo nido. Ci occorrerà un po’ di tempo, purtroppo, per organizzare il trasferimento e allestire i nuovi locali. I bambini e le bambine dell’asilo nido – assicura – Ravoni avranno presto un ambiente sicuro, confortevole e stimolante a loro disposizione".

