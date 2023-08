Un altro consigliere passa a IV Ora i renziani possono fare gruppo

di Manuela Plastina

Italia Viva fa nuovi acquisti a Bagno a Ripoli: Corso Petruzzi, il consigliere più giovane di questa consiliatura, passa al partito di Renzi. Classe 2000, entrato in consiglio comunale con la lista civica "Cittadini di Bagno a Ripoli" che fin dalla campagna elettorale, in alleanza con la lista del Pd, ha sostenuto sindaco Francesco Casini, entra in IV "per poter mettere la mia firma sul cambiamento" attraverso quella politica in cui vede "uno spazio di impegno" contro "l’indifferentismo dei giovani". E ancora, "per contribuire a costruire un’offerta politica liberal-democratica, riformista e garantista, moderna con lo sguardo al futuro, che dia risposta a tanti elettori soprattutto giovani, demotivati e lontani da quel vecchio schema gattopardesco di scelte che lasciano tutto com’è".

Questo è il quarto acquisto compiuto da Italia Viva in terra di Bagno a Ripoli, dove fino a pochi mesi fa non aveva alcun rappresentante. Il primo a fare "il salto" è stato lo stesso Francesco Casini, dopo 8 anni e mezzo da sindaco tesserato Pd. Lo ha seguito, dopo poco, lo stesso capogruppo di "Cittadini di" Riccardo Forconi, poi, a poche settimane di distanza, Francesco Vulpiani, entrato in consiglio come primo dei non eletti della Lega dopo le dimissioni del collega Acanfora.

Adesso, con l’arrivo di Petruzzi, il numero di consiglieri che aderiscono al partito è salito a tre e dunque, da regolamento, possono creare il gruppo autonomo di Italia Viva, che comunque resterà all’interno della maggioranza. Non cambiano dunque gli equilibri in consiglio comunale: con l’arrivo di Vulpiani, l’amministrazione aveva già ottenuto un rappresentante in più con 13 consiglieri di maggioranza e tre di opposizione, ossia Paola Frosali e Gregorio Martinelli da Silva che nel gruppo misto rappresentano rispettivamente Fratelli d’Italia e Lega, e Sonia Redini di Cittadinanza Attiva. Mentre in maggioranza, oltre ai consiglieri Pd, ci sono i tre neo consiglieri Italia Viva e l’unico rimasto nella lista civica "Cittadini di", Simone Dessì.