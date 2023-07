Un alert system dal Comune

È scattato l’alert system telefonico della protezione civile del Comune di Firenze a seguito del nuovo incendio che sta interessando l’ex fabbrica "Becagli" in via Fanfani, fra i quartieri di Castello e Novoli. "L’area più interessata – ricorda una nota di palazzo Vecchio – è quella compresa tra le vie Carlo Lorenzini, Pietro Fanfani, Enrico Bemporad e la zona del Sodo. Per limitare l’inalazione dei fumi prodotti, in accordo con Arpat e Asl, la protezione civile raccomanda a tutti coloro che si trovano nel raggio di 500 metri di non soggiornare all’aperto, di tenere chiuse le finestre degli edifici e di limitare al minimo la permanenza sul posto. Tutte informazioni contenute nell’alert telefonico.