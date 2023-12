Un albero di sorrisi a Ponte a Niccheri: sono i volti dei dipendenti dell’ospedale

Bagno a Ripoli (Firenze), 22 dicembre 2023 – L’albero di Natale inaugurato questa mattina al Santa Maria Annunziata è davvero particolare e celebra la vita dell’ospedale di Ponte a Niccheri: al posto delle palline, infatti, ci sono tanti volti sorridenti. Volti reali: quelli dei veri dipendenti del presidio sanitario di Bagno a Ripoli. L’albero natalizio che accoglie nella hall del Nuovo Ingresso inaugurato dalla direttrice Elettra Pellegrino insieme alla direzione sanitaria di presidio, è un omaggio al lavoro e alla dedizione di chi ogni giorno abita l’ospedale. La sua realizzazione è stata sostenuta dalla Onlus Santa Maria Annunziata e resa operativa dall’iniziativa di due infermieri del presidio. Attraverso lo sguardo che parla “di emozioni, fatica, legami, impegno”, come si legge nella nota illustrativa accanto all’albero, l’idea si colloca pienamente nella tradizione dell’Annunziata come ospedale poetico, “dal volto umano che festeggia sempre nel nome della centralità della persona”. Intorno all’albero si sono raccolti sanitari, amministrativi e i tanti impegnati ogni giorno in ospedale, oggi, in particolare, in occasione di una giornata ricca di eventi: dal convegno aperto al pubblico della mattina con i professionisti, ai due concerti di Natale, il primo la mattina in Oncologia Medica, il secondo nel pomeriggio nella hall d’ingresso a cura della corale Alessandri. È stato inaugurato nell’occasione anche il nuovo impianto di filodiffusione nell’oncologia medica donato dai Rotary Club Bagno a Ripoli e Granducato. Partecipano anche i volontari del Calcit di Barberino Tavarnelle. In sala d’attesa A della struttura, c’è stato poi il concerto di Natale durante il quale medici e infermieri hanno indossato costumi ed ornamenti natalizi per rinnovare ai pazienti, ai loro familiari, ai colleghi tutti i loro auguri