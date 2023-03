Umanità, mito, leggerezza Kataklò è "Back to Dance"

"A noi basta un respiro per tornare a ballare".

Parola di Kataklò Athletic Dance Company, diretta da Giulia Staccioli, di scena al Teatro Puccini domani (ore 21) con il nuovo spettacolo "Back to Dance" (produzione Kubo Cult Impresa Sociale) un vero e proprio inno al ritorno alla vita dopo la pandemia. "Back to Dance", tra spettacolo e danza acrobatica, vede in scena Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo: sei danzatori che, in un unico tempo, affrontano quattro tappe differenti, ovvero l’umanità, la mitologia, l’eroismo, la leggerezza. A dirigerli è, appunto, la pratese Staccioli, campionessa italiana di ginnastica ritmica, finalista olimpica due volte a Los Angeles ‘84 e Seoul ‘88. La chiave di lettura offerta dallo spettacolo vuole essere positiva: giocando con l’ironia, l’energia e l’intensità proprie dello stile Kataklò, "Back to Dance" dà voce ai bisogni e ai desideri che ci hanno accomunato nell’ultimo periodo: camminare liberi tra la gente facendosi trasportare dal flusso, sentirsi parte di un tutto che si muove con decisione nella stessa direzione, un abbraccio, delicato o scontroso, purché sia fisico, ritrovarsi ad una festa e scatenarsi senza pensieri. Tutto quello che eravamo è stato travolto da un vortice per poi essere messo in pausa, come in una vecchia fotografia. Kataklò decide però di schiacciare play e ricominciare con più energia. "Ci siamo rialzati, abbiamo ricominciato a correre e ci siamo ritrovati. Con determinazione, tenacia e ironia abbiamo ripreso a ballare, consapevoli, ora più che mai, dell’importanza di farlo. La conquista è una rinnovata leggerezza" recita la nota della compagnia. L’idea del ritorno diventa fil rouge per tutte le scelte artistiche e anche i costumi, riadattati e rinnovati da vecchie produzioni, perseguono lo stesso ideale di recupero. L’atletismo e la poesia che hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, tornano sulle scene ad ammaliare e a diffondere nuova vitalità: le prospettive sono inevitabilmente cambiate, ma il linguaggio rimane lo stesso.

Barbara Berti