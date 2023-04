Umanità da premio in vetrina La Rievocazione è pure un concorso

di Manuela Plastina

"In ogni caso la speranza conduce più lontano della paura". La frase di Ernst Junger accompagna la dolce immagine di una mamma che culla tra le braccia il suo bimbo di pochi mesi su una barca. Simbolicamente rappresenta un viaggio in mare aperto, ma si trova nella vetrina di un bar nel centro di Grassina. Questa maternità dei giorni nostri, simbolo della speranza, ha fatto vincere (di nuovo) all’Angolo del Caffè il primo premio del concorso di vetrine organizzato dal centro commerciale naturale Grassina e le sue Botteghe per la Rievocazione storica. Il bar ha scelto di animare la propria vetrina grazie alla presenza di una mamma col suo piccolino, a simboleggiare le migliaia di donne che sfidano il mare e la morte per una speranza di nuova vita. La scena commovente ha convinto la giuria guidata dal neo presidente del ccn Giorgio Majone, insieme al presidente del Cat organizzatore della Rievocazione Daniele Locardi e all’assessore allo sviluppo economico Francesca Cellini. Al secondo posto si è classificata la farmacia Bronzini, al terzo le Primizie di Massimo. Tanti altri commercianti hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa che faceva da controno al grande ritorno della Rievocazione storica, nel suo 40° anno dalla ripartenza dopo il lungo stop post alluvione.

La pioggia del pomeriggio ha però costretto il Cat a annullare tutto: le condizioni non erano tali da garantire la sicurezza. Rinviato a lunedì sera alle 21,30, ma senza il corteo storico: "Per problemi di viabilità, lunedì ci saranno solo le scene e proprio per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere ancora più figuranti per le rappresentazione sulla collina di Bubè – dicono dal Cat -. Sarà comunque uno spettacolo meraviglioso con un’impressionante scenografia supportata da un emozionante gioco di luci e musiche e con un numero straordinario di comparse".

Perché la rievocazione, ricordano, è "la passione di un paese intero: ogni anno tocchiamo con mano e percepiamo nello sguardo della gente quanto essa leghi la nostra comunità e unisca al di sopra di ogni credo e fede". I biglietti comprati per venerdì restano validi per la serata di domani. Chi li aveva acquistati solo per il corteo, può integrarli con 5 euro per assistere alle scene.