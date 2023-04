Ultimo appuntamento con la rassegna ’Grandi e Puccini’

Domani alle 16,45 ultimo appuntamento della rassegna "Per grandi e Puccini" del Puccini. In scena c’è il "Il brutto anatroccolo" della compagnia Nata: una storia dolce e divertente ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen. Lo spettacolo, una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura, attua un percorso sulla parità e vuole insegnare agli spettatori l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti. L’uso dei pupazzi e la freschezza dell’interpretazione condurranno i piccoli spettatori in una storia che parla tanto al pubblico delle famiglie, quanto a quello delle scuole.

B. B.