Ultimi 15 mesi da sindaco Nardella: "Tutti convocati per lo sprint di mandato"

di Olga Mugnaini

"Adesso serve uno slancio finale per gli ultimi quindici mesi del governo della città".

Sono stati giorni difficili e faticosi, ma il sindaco Dario Nardella non torna indietro di un passo, neppure per prendere la ricorsa.

Il divorzio politico con l’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re è già il passato. E ora è il momento di andare avanti e di delineare una strategia e un progetto per la Firenze del 2050.

E’ così che per martedì prossimo Nardella ha convocato una giunta programmatica con tutti gli assessori, i dirigenti tecnici del Comune e i cinque presidenti dei quartieri: "Quindici mesi, quindici grandi priorità per la città", ribadisce in occasione, neanche a farlo apposta, di un incontro sul Piano operativo organizzato dall’Ordine degli Architetti di Firenze.

"Dal Pnrr alle opere pubbliche, dalle infrastrutture alla mobilità, dai servizi all’inclusione sociale, perché non possiamo perdere un giorno, dobbiamo assolutamente guardare avanti, compattando tutto il gruppo e la classe dirigente della città. C’è molto lavoro da fare, non possiamo perdere un minuto".

E per fare presto, al momento, non pare intenzionato neanche a cercarsi un nuovo assessore all’urbanistica. Le deleghe le terrà lui.

Alla Palazzina Reale con gli architetti, ci sarebbe dovuta essere la Del Re. E invece c’è andato il sindaco, approfittando dell’invito per ribadire che il Piano operativo andrà avanti, contando però sul contributo di tutti, primi fra tutti dei professionisti del settore. E per metter l’ennesima pietra tombale sulle fughe in avanti dell’ex assessora Del Re e della tramvia in piazza Duomo, ha detto: "Sono qui per rassicurare cittadini, imprese, lavoratori, stakeholder e istituzioni: non perderemo un minuto, non sprecheremo una goccia di energia se non per portare in fondo il programma di governo, quello per il quale sono stato eletto e ho ricevuto un mandato chiaro". Dove i binari non arrivano davanti al Battistero.

"Ora che abbiamo adottato il Piano operativo dovremo poi assumere tutte le osservazioni, e se ne prevedono moltissime, perché queste possono sicuramente migliorare e integrare il Poc, per arrivare all’approvazione entro la fine dell’anno".

Del resto, afferma Nardella, nonostante gli scossoni la maggioranza tiene bene. Dalla verifica di qualche giorno fa è arrivato il sostegno compatto e la determinazione a proseguire il lavoro: "Due volte sono stato eletto al primo turno con una maggioranza assoluta per portare in fondo un programma di governo - conclude –. È su questo che mi devo concentrare e richiamare l’impegno e l’attenzione dei miei collaboratori e di tutta la squadra di governo. Ed è quello che farò fino all’ultimo giorno del mandato. Con i fiorentini ho stretto un patto di governo ed è a loro che rispondo. Quindi andiamo avanti".

Soddisfatti gli architetti. Il presidente dell’Ordine, Andrea Crociani (nella foto con Nardella) ha ringraziato il sindaco "per la dimostrazione di attenzione sul Piano operativo che cominciamo solo oggi a conoscere. Una questione determinante non solo per noi professionisti e tutte le altre categorie economiche della città, ma per tutta Firenze e i fiorentini, e pertanto richiede di essere seguita con la massima disponibilità ed impegno".