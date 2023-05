Ultimatum dai negozianti "O cambiamo il lavoro o dovremmo chiudere"

FIRENZE

"A mio parere, siamo di fronte a un cambiamento del modello distributivo e produttivo del nostro paese" afferma Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze, interrogato sui motivi della carenza di personale nei settori del commercio e della ristorazione. "I giovani - spiega - rifuggono la vecchia impostazione della dipendenza. Vogliono meno condizionamenti e scappano davanti a impegni a lungo termine. Inoltre, Il problema più importante è quello dello skill mismatch: in parole povere, tutti vogliono fare gli studenti, ma nessuno vuole servire ai tavoli".

Cursano riconosce l’origine di questa crisi nella pandemia: "le priorità delle persone sono cambiate. Il tempo libero è diventato più importante e lavori come il cameriere o il commesso ti portano via il sabato e la domenica. Non solo: i ristoranti e alcuni tipi di negozi sono stati i primi a chiudere, perché considerati attività non essenziali. Questo ha peggiorato la percezione di precarietà di quei mestieri e circa 300.000 dipendenti si sono licenziati, preferendo lavori considerati più stabili, ad esempio nel settore della logistica". Cursano non crede che le irregolarità nel lavoro, come, ad esempio, i contratti a nero, siano un problema strutturale, ma, piuttosto, singoli casi di illiceità. E, a tal proposito, assicura: "Siamo già a lavoro per rinnovare i CCNL dei pubblici esercizi, del commercio e del turismo, già da troppo tempo fermi. Dobbiamo ricordare che i contratti sono scaduti a ridosso della pandemia e, per questo, abbiamo avuto dei ritardi".

Secondo Cursano, il settore della ristorazione è quello che affronta la maggiore crisi. "Se non interveniamo, i ristoranti diventeranno tutti fast food. Nessuno vuole più fare il cameriere e i costi speculativi pressano gli imprenditori. Si pensi agli affitti: con quello che costa mantenere un locale in centro, l’imprenditore dovrebbe far pagare il caffè 4 euro".

Cursano pensa a una soluzione globale, che preveda l’intervento in campo di più attori: "È necessario un patto fra aziende, governo e consumatori, che metta al centro la qualità della vita e che premi la persona e il lavoro. In questo senso, proporrei una fiscalità calmierata e mirata per l’impresa, ma anche una premialità per il lavoro di servizio, che renda di nuovo appetibile la professione del cameriere. Ad esempio, bonus nello stipendio o turni più corti. Allo stesso modo, il consumatore non può pretendere di avere tutto aperto ventiquattr’ore".

Infine, Cursano sottolinea una piaga italiana: "Abbiamo gli stipendi netti più bassi d’Europa e il costo del lavoro più alto. Se non interveniamo subito, dobbiamo abituarci a veder chiudere i negozi, i ristoranti o i bar a cui siamo affezionati".

Be. Ma.