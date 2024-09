Ultima generazione in tribunale. Appesero volantini sulla Primavera. A fine novembre la decisione del gip

Per il blitz del 3 marzo scorso agli Uffizi di cinque militanti di Ultima generazione, quando furono attaccati alcuni volantini sul vetro che protegge la Primavera di Botticelli in solidarietà agli alluvionati di Campi Bisenzio e in difesa dell’ambiente, il gip deciderà il prossimo 29 novembre. La procura aveva chiesto di archiviare, ma il giudice, "allo stato degli atti", non l’ha accolta. Quindi è stata fissata l’udienza in occasione della quale il gip valuterà se accogliere poi l’archiviazione, disporre l’imputazione coatta o ordinare al pm di svolgere nuove indagini. Gli attivisti, difesi dagli avvocati Francesca Trasatti e Luigi Dell’Aquila, furono denunciati in base al nuovo articolo 518 duodecis del codice penale, per aver imbrattato e reso non fruibili i beni culturali.