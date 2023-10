L'allarme della Uil Toscana: “Nel 2021 assunzioni solo per il 24,2% dei disabili”

Firenze, 3 ottobre 2023 - A fronte di 40.337 persone iscritte al collocamento mirato in Toscana per i disabili, secondo la legge 68/1999, le assunzioni nel 2021 sono state solo 9.771, il 24,2%: secondo il rapporto sul tema stilato dalla Uil Toscana, la quota è più bassa rispetto alla media nazionale del 38,5%, dato che è a sua volta dato più basso della media europea di oltre dieci punti percentuali.

Secondo il sindacato ci sono inoltre pochi controlli e sanzioni, una media di 150 euro al giorno. Si tratta di dati “non proporzionati” all'assenza di tutela e di opportunità per le persone con disabilità o per le categorie protette. "Occorre fare molto di più", ha dichiarato il segretario generale della Uil Toscana, Paolo Fantappiè, indicando come "sia necessario intervenire sul collocamento mirato attraverso la fondazione di Centri per l'impiego dedicati, sull'aspetto della deterrenza e soprattutto sui controlli: i quali, come per la sicurezza sul lavoro, sono insufficienti, per non dire quasi assenti".