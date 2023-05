Ugo De Vita legge il Paradiso

"Vergine madre figlia del tuo figlio…" è forse il verso più celebre della poesia occidentale, incipit dell’ultima Cantica quella del Paradiso della Commedia, che apre il cuore e la mente all’ascesi celeste. Non vi è attore o dicitore che non abbia sognato pronunziare quelle parole, né poeta che non abbia chinato il capo dinanzi alla armonia di quelle terzine.

Non popolo o comunità che attraverso di esso, non abbia alzato gli occhi al cielo, rivolgendo un pensiero alla vergine Maria.

Sabato 6 maggio, al Cimitero degli inglesi sorto nel 1827 in piazzale Donatello, alle 19 Ugo De Vita offrirà la lettura del trentatreesimo canto del Paradiso della Commedia dell’Alighieri.

De Vita, interprete di teatro civile, da sempre propone molto teatro di poesia sia utilizzando repertorio in versi, sia costruendo pievese e teatro da copioni composti da una successione di liriche scelte.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.