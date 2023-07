Ughi al castello di Tignano "Amo suonare nei borghi"

Il più grande violinista del mondo al Tignano Festival. Uto Ughi (in foto), e il pianista Bruno Canino, suoneranno domani alle 21,30 sotto le stelle di Chianti tra le mura del borgo che si trova nel Comune di Barberino Tavarnelle. "Non conoscevo Tignano – racconta alla Nazione il maestro Ughi – ma amo suonare nei posti piccoli dove c’è una attenzione maggiore. C’è minor dispersione rispetto alle grandi città dove le persone sono distratte dallo stress. Di sicuro Tignano sarà una scoperta interessante". E se non conosceva il borgo chiantigiano Ughi sottolinea di amare "la Toscana, Firenze, Siena e l’Accademia Chigiana". Per il violinista, in Italia c’è poca attenzione verso la musica classica. I giovani non sono molto attratti "perché dipende dall’educazione che hanno ricevuto e dal fatto che la scuola non insegna ad apprezzare la musica classica. L’Italia ha avuto i più grandi musicisti di sempre nel mondo di tutte le epoche ma non completa l’insegnamento della musica. E questa è una grave mancanza. Al contrario, invece, di quanto accade fuori come in Giappone e Cina dove danno un’importanza enorme alla musica classica". Con Bruno Canino, spiega Ughi, "c’è una lunga amicizia oltre l’aspetto professionale, abbiamo suonato una vita insieme". Il concerto andrà in scena alle 21,30 nel castello dove fino a 16 luglio si terrà il Festival promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle e organizzato dal Comitato Culturale Tignano. Quelllo di domani è il primo concerto nell’area fiorentina che il maestro Uto Ughi, accompagnato dall’amico di sempre Bruno Canino, eseguirà nel ruolo di direttore artistico degli eventi musicali "speciali" del Centenario dell’Accademia musicale Chigiana.

Andrea Settefonti