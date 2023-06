Schmidt: “La stagione agli Uffizi sta andando molto bene, visitatori record”

Firenze, 14 giugno 2023 - La stagione agli Uffizi "sta andando molto bene, continuiamo anche adesso con la crescita rispetto all'anno scorso e pure rispetto al 2019". Sui bagarini "ora li vediamo soprattutto davanti ad altri musei, una totale assenza di bagarini sarebbe possibile solo attraverso una norma di legge nazionale. Noi abbiamo numeri da record di visitatori ma questi non stanno in genere molto tempo in fila, tutto si svolge in un ritmo serrato e anche questo aiuta molto contro i bagarini". Lo ha detto il direttore degli Uffizi Eike Schmidt a margine di una conferenza stampa. Sui Grandi Uffizi Schmidt ha sottolineato che "non manca alcun fondo, siamo pienamente finanziati. Tutto sta procedendo perfettamente, secondo i piani e siamo molto contenti".