Uffizi, sciopero vicino "Braccia incrociate per San Giovanni"

Un presidio di protesta davanti agli Uffizi. Si terrà dalle 10.30 alle 12.30 di domani e vedrà protagonisti i lavoratori di Opera delle Gallerie, di Palazzo Pitti, del Polo museale regionale toscano e dell’Opificio delle Pietre Dure che hanno proclamato anche uno sciopero per la giornata di San Giovanni, il 24 giugno. "Siamo le centinaia di lavoratrici e lavoratori in appalto dei musei di Firenze che ogni giorno ne garantiscono l’apertura – spiegano i lavoratori - gestendo biglietterie, bookshop, accoglienza, pulizie, sorveglianza, didattica, call center e sicurezza. Siamo stanchi di vivere e lavorare in una città sempre più al collasso per il turismo di massa, che finisce per incrementare la rendita di pochi e impoverire il reddito di tanti, provocando sfruttamento e precarizzazione. Se le istituzioni non interverranno a nostra tutela, a causa di una gara di concessione che riteniamo inaccettabile, saranno i lavoratori di Opera a essere colpiti da un significativo taglio del personale e da una riduzione di almeno 300 euro di stipendio. Questo benché gli Uffizi siano il motore del turismo culturale di Firenze. Per queste ragioni, per il 24 giugno, i lavoratori di Opera hanno proclamato uno sciopero".

Le azioni di protesta sono state decise durante l’ultima, infuocata, assemblea. Ma la mobilitazione era già stata ventilata la settimana precedente, quando era stato reso noto dai sindacati che quanto scritto nel bando avrebbe potuto peggiorare le condizioni dei dipendenti, o addirittura far perdere ad alcuni di loro il posto di lavoro. "Sono a rischio le garanzie occupazionali per circa 250 addetti – hanno spiegato i rappresentanti di Cgil e UilTucs -. Gli Uffizi sono polmone decisivo per il giro di affari, la crescita e lo sviluppo di Firenze. Ci aspettiamo che le lavoratrici e i lavoratori di uno dei musei più visitati al mondo, che crea ricchezza sul territorio, non siano penalizzati, ma valorizzati nel loro ruolo. Devono essere garantiti i diritti e la dignità a chi da venticinque anni svolge in modo impeccabile il proprio compito al servizio della città e dei visitatori di tutto il mondo". Lisa Ciardi